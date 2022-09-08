Владивосток, 8 сентября 2022, 10:17 — REGNUM 39 соглашений подписала делегация Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общие инвестиции в согласованные проекты оцениваются в 330 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Особое внимание он обратил на договорённость о развитии горнопромышленного кластера в арктической зоне Якутии. Этот проект станет драйвером для Арктики, уверен глава республики. Важным также стало оформление намерения возвести в Якутске адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область и Якутия на полях Восточного экономического форума 7 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по строительству железной дороги «Нижний Бестях — Магадан».