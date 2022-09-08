Владивосток, 8 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. 39 соглашений подписала делегация Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общие инвестиции в согласованные проекты оцениваются в 330 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Интерес к республике огромный как со стороны послов разных государств, так и представителей крупного бизнеса, и, конечно же, наших федеральных коллег. Рад, что на встрече с заместителем председателя правительства РФ — министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым нам удалось решить ряд важных для нас вопросов, связанных с развитием авиации, техники на газомоторном топливе и другим направлениям промышленности республики», — отметил глава региона Айсен Николаев.

Особое внимание он обратил на договорённость о развитии горнопромышленного кластера в арктической зоне Якутии. Этот проект станет драйвером для Арктики, уверен глава республики. Важным также стало оформление намерения возвести в Якутске адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область и Якутия на полях Восточного экономического форума 7 сентября подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по строительству железной дороги «Нижний Бестях — Магадан».