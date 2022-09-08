Владикавказ, 8 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Работы по реконструкции стадиона «Спартак» в Северной Осетии должны быть ускорены. В этих целях подрядчикам рекомендовано переходить на двухсменный график работы, а также привлекать дополнительные рабочие ресурсы. Завершить ремонт поручено до 1 июля 2023 года. Такое поручение дал 7 сентября глава республики Сергей Меняйло в ходе совещания с подрядчиками.

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До конца 2022 года готовность объекта должна быть доведена до 45%, при этом все выделенные в нынешнем году средства необходимо освоить, поручил Меняйло.

«Реконструкцию стадиона контролирую лично. И от всех задействованных в проекте должностных лиц и от строителей жду максимальной отдачи! В этом году мы должны успеть выполнить половину работ, до 1 июля следующего года завершить строительство», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, республиканский стадион «Спартак» во Владикавказе был открыт в ноябре 1963 года. Большая реконструкция была начата в 2020 году, согласно условиям контракта, начальная (максимальная) цена должна была составить 1,59 млрд рублей, пишет РБК.