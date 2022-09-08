Пекин, 8 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Двусторонний товарооборот между Китаем и Россией увеличился до $117,2 млрд с января по август этого года, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении. Импорт Китая из России за этот период составил $72,95 млрд, увеличившись на 50,7%, согласно данным Главного таможенного управления Китая, передает 7 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В пересчете на китайские юани двусторонняя торговля за первые восемь месяцев составила 765 млрд юаней, увеличившись на 32,5% в годовом исчислении, свидетельствуют данные. Китай и Россия являются основными торговыми партнерами друг друга, поскольку в последние годы две страны активизировали усилия по расширению торгового сотрудничества, заявил Global Times заместитель директора института международных рыночных исследований Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Бай Мин.

Растущий объем торговли также соответствует общей тенденции роста торговой активности среди членов БРИКС, сказал Бай. По данным Министерства коммерции Китая, в 2021 году товарооборот Китая с четырьмя другими членами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией и Южной Африкой — вырос на 40% в годовом исчислении, что вдвое больше, чем пять лет назад.

Двусторонняя торговля между Китаем и Россией сохраняет высокие темпы роста, и обе стороны будут продолжать содействовать нормальным экономическим и торговым обменам и поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок, заявил 25 августа представитель министерства Шу Цзюэтин.

Шу отметил, что две страны будут работать вместе, чтобы стимулировать новые драйверы роста, такие как цифровая экономика, зеленое развитие и биомедицина. Ожидается, что китайско-российская торговля достигнет нового рубежа и может превысить 1 трлн юаней в 2022 году, сказал Бай. Согласно отчету, опубликованному Китайской академией общественных наук 23 августа, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году составил $146,89 млрд.