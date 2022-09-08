Донецк, , 10:06 — REGNUM Киевские боевики обстреляли населённые пункты Верхнеторецкое, Зайцево и Новосёловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Новосёловки со стороны ВСУ был произведён в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 09:05 бандеровские формирования выпустили шесть мин калибра 120 мм по Зайцево, в 09:10 — два снаряда калибра 152 мм по Верхнеторецкому и в 09:25 — ещё три выстрела из танка по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал, что запрос Россией заседания по проблеме поставок военного оружия киевскому режиму «обрадовал» западных дипломатов в Совете безопасности ООН.