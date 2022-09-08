Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Погода, которая стояла в Ленинграде осенью 1941 года, повторяется в наши дни, жители Санкт-Петербурга на собственном опыте испытывают аномальный сентябрьский холод, который ощущали жители охваченного в кольцо блокады Ленинграда. Об этом сообщил 8 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Память о блокаде Ленинграда

Вспоминая погоду того периода, синоптик отметил, что в сентябре 1941 года в Ленинграде было очень холодно.

«Первая неделя месяца, да и сам первый день блокады (ночью было +7 градусов, днем +14 градусов) выделялись на фоне холодных сентябрей начала прошлого века. А (средняя) температура первой декады месяца в 1941 году +9,7 градусов стала одной из самых низких за 60-летний ряд наблюдений того периода», — пояснил синоптик, добавив, что холоднее были только 1900 год (+9,6 градусов) и 1885 год (+9,3 градуса).

«Чтобы понять какая погода была в период начала блокады, не надо никаких исторических описаний. Мы сейчас в ней живем. Даже начало осени 2022 года немного холоднее 1941 года», — добавил Александр Колесов.