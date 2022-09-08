Кишинёв, , 10:05 — REGNUM Члены Союза адвокатов Молдавии встревожены заявлениями президента республики Майи Санду о необходимости менять законодательство, касающееся юридических процедур ведения уголовных дел. Заявление было 7 сентября обнародовано на сайте организации.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Юристы отреагировали на обвинение Санду, что «адвокаты намеренно затягивают дела, используя возможности, которые дает им действующее законодательство». Они отметили, что риторика главы государства подразумевает злоупотребления, но касается профессиональных действий, предусмотренных законом.

«Когда защитник использует возможности, предусмотренные законом, его деятельность является совершенно законной, следовательно, не может быть речи о злоупотреблении правом, совершённым со стороны адвокатов», — говорится в заявлении.

Адвокаты также отметили, что Санду не привела примеров, которые подкрепили бы её обвинения. По мнению авторов обращения, в действиях президента и Высшего совета безопасности Молдавии усматриваются попытки преодолеть верховенство права.

Напомним, в Молдавии началось уголовное преследование лидеров двух наиболее крупных оппозиционных партий: «Шор» и Партии социалистов.

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