Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM СПб ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 207 автобусов различного класса для обслуживания увеличившегося пассажиропотока Санкт-Петербурга. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Новые автобусы в Петербурге gov. spb.ru

Конкурсы на определение поставщиков уже объявлены. Каждый автобус должен вмещать не менее 97 человек. По своим характеристикам они должны быть низкопольные, удобные для маломобильных граждан.

Автобусы должны быть оснащены двигателем, соответствующим стандарту Евро-5. Это замена транспорту с меньшим экологическим классом. Таким образом, негативное влияние на окружающую среду сократится.

Отметим, что 207 автобусов прибудут в Петербург до начала декабря 2022 года. Ранее предприятие уже приобрело 216 автобусов различного класса. Их также поставят до конца 2022 года.

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