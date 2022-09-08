Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Ульяновской области в рамках развития пчеловодства предлагается усилить государственную поддержку отрасли и оказывать помощь в продвижении продукции, развивать научно-исследовательскую базу и наладить контроль за предлагаемой продукцией, чтобы исключить фальсификат. Соответствующий законопроект внесён на обсуждение Законодательного собрания Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Свежий мед из медогонки Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В рамах законопроекта о развитии пчеловодства отдельная статья касается государственной поддержки. Указан ряд направлений — в частности, правовое, информационно-консультационное и организационное содействие пчеловодам, помощь в продвижении продукции пчеловодства на внутреннем и внешнем рынках, создание отраслевых потребительских кооперативов.

Авторы проекта считают, что власти должны содействовать развитию на территории Ульяновской области «взаимовыгодной кооперации» между пчеловодами и предприятиями, осуществляющими производство продукции растениеводства. Это необходимо для «повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения объёмов производства продукции пчеловодства».

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие на территории Ульяновской области деятельность в сфере разведения племенных пчёл, имеют право на получение субсидий», — говорится в законопроекте.

Ещё одной формой стимулирования могут стать ежегодные областные конкурсы в сфере развития пчеловодства на государственном уровне.

Также предлагается развивать научно-исследовательскую, научно-техническую и инновационную деятельность в сфере пчеловодства, внедрять современные технологии и использовать как российский, так и международный опыт. Кроме того, по мнению парламентариев, необходимо наладить контроль качества продукции пчеловодства, выявления «фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции».

В зоне особого внимания останется работа по выявлению и предотвращению случаев массовой гибели пчёл.

Как следует из проекта, расходы на реализацию данных предложений должны быть учтены в региональном бюджете, а сам законопроект может вступить в силу 1 июня 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , авторами законопроекта «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области» являются спикер парламента Валерий Малышев и глава профильного комитета Вячеслав Ковель. Оба депутата представляют «Единую Россию».

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