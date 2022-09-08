В Ульяновске могут ужесточить контроль за качеством продукции пчеловодства
Ульяновск, 8 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках развития пчеловодства предлагается усилить государственную поддержку отрасли и оказывать помощь в продвижении продукции, развивать научно-исследовательскую базу и наладить контроль за предлагаемой продукцией, чтобы исключить фальсификат. Соответствующий законопроект внесён на обсуждение Законодательного собрания Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В рамах законопроекта о развитии пчеловодства отдельная статья касается государственной поддержки. Указан ряд направлений — в частности, правовое, информационно-консультационное и организационное содействие пчеловодам, помощь в продвижении продукции пчеловодства на внутреннем и внешнем рынках, создание отраслевых потребительских кооперативов.
Авторы проекта считают, что власти должны содействовать развитию на территории Ульяновской области «взаимовыгодной кооперации» между пчеловодами и предприятиями, осуществляющими производство продукции растениеводства. Это необходимо для «повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения объёмов производства продукции пчеловодства».
«Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие на территории Ульяновской области деятельность в сфере разведения племенных пчёл, имеют право на получение субсидий», — говорится в законопроекте.
Ещё одной формой стимулирования могут стать ежегодные областные конкурсы в сфере развития пчеловодства на государственном уровне.
Также предлагается развивать научно-исследовательскую, научно-техническую и инновационную деятельность в сфере пчеловодства, внедрять современные технологии и использовать как российский, так и международный опыт. Кроме того, по мнению парламентариев, необходимо наладить контроль качества продукции пчеловодства, выявления «фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции».
В зоне особого внимания останется работа по выявлению и предотвращению случаев массовой гибели пчёл.
Как следует из проекта, расходы на реализацию данных предложений должны быть учтены в региональном бюджете, а сам законопроект может вступить в силу 1 июня 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM , авторами законопроекта «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства на территории Ульяновской области» являются спикер парламента Валерий Малышев и глава профильного комитета Вячеслав Ковель. Оба депутата представляют «Единую Россию».