Мадрид, , 10:03 — REGNUM Полиция Испании продолжает расследование, чтобы выяснить, что побудило 23-летнюю Даниэлу, скончавшуюся в больнице накануне, и 19-летнего Тито поджечь бар в мадридском районе Карабанчель. Об этом пишет агентство EFE.

Мадрид Ángela Ojeda Heyper

Арест мужчины и женщины, пока они находились в больницах Ла-Пас и Хетафе соответственно, был мотивирован показаниями некоторых свидетелей, которые утверждали, что видели их в капюшонах, когда они слонялись поблизости от бара на улице ранним утром 6 сентября, когда произошли эти события.

Ранее экстренные службы Мадрида сообщили, что взрыв в баре произошёл из-за утечки газа.