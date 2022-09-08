Вашингтон, 8 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка объявили о возвращении в Египет 16 предметов старины, включая пять древностей, изъятых из музея искусств «Метрополитен» в рамках расследования международной торговли предметами искусства, передает агентство France-Presse.

Yt3.ggpht.com Глаз Гора. Древний Египет

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что стоимость 16 произведений превышает 16 миллионов долларов. Предыдущим днем было объявлено об аналогичном возвращении 58 произведений искусства в Италию.

«Сегодняшняя репатриация показывает, насколько широко распространены сети по торговле древностями», — говорится в заявлении Брэгга.

Девять из возвращаемых произведений находились во владении инвестора и филантропа Майкла Стейнхардта, которого Брэгг назвал одним из крупнейших в мире коллекционеров древнего искусства.

В 2021 году власти США заставили Стейнхардта вернуть 180 украденных произведений древнего искусства на общую сумму 70 миллионов долларов. По условиям сделки он избежал тюремного заключения, но ему было пожизненно запрещено приобретать предметы древности.

В мае и июне из «Метрополитен-музея» были изъяты еще пять произведений искусства на сумму 3,1 миллиона долларов в рамках расследования, проводимого совместно американскими и французскими властями.

По словам Брэгга, эти пять предметов были украдены с археологических раскопок в Египте, незаконно перевезены через Германию или Нидерланды во Францию и проданы парижской компанией Pierre Berge & Associes в «Метрополитен-музей».

«Информация, полученная и переданная прокуратурой Манхэттена правоохранительным органам по всему миру в рамках этого расследования, привела к предъявлению обвинения или аресту девяти человек во Франции, включая бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеса», — сказал Брэгг.