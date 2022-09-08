Пекин, 8 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. США не в том положении, чтобы говорить о разработке так называемого кодекса ответственного поведения в космическом пространстве, учитывая тот факт, что в течение длительного времени США открыто рассматривали космическое пространство как зону боевых действий, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает 7 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Мао сделала это замечание во время очередной пресс-конференции, отвечая на запросы относительно недавно опубликованной новой «Космической политики США», которая признает космическое пространство «приоритетной областью национальной военной мощи». В документе министерства обороны США говорится, что оно будет «защищать и отстаивать использование космоса в целях национальной безопасности США, экономики США, а также союзников и партнеров США».

Обновленная политика официально утверждает список «принципов ответственного поведения в космосе», опубликованный министром обороны Ллойдом Остином в служебной записке от июля 2021 года, сообщает spacenews. con.

Пять принципов требуют от вооруженных сил США: действовать в космическом пространстве, из него, по направлению к нему и через него профессионально и с должным уважением к другим; ограничивать образование долгоживущего мусора; избегать создания вредных помех; поддерживать безопасное разделение и безопасную траекторию; а также поддерживать контакт с другими агентствами и давать уведомления о космической деятельности.

Однако Мао отметила, что США создали космические силы и космическое командование США, разработали штурмовое оружие космического базирования, провели военные учения и эксперименты с военными технологиями в космосе, а также укрепили военное сотрудничество с альянсами, что увеличило риски военных просчетов и конфликтов.

США также отвергли инициативу военного контроля в космическом пространстве, предложенную Китаем и Россией, что препятствовало переговорам по правовым документам, регулирующим этот вопрос. По словам Мао, в 2017 году из-за одностороннего противодействия США группа экспертов ООН не смогла достичь консенсуса по докладу о предотвращении гонки космических вооружений.

Новая космическая политика Пентагона США, которая признает космос «приоритетной областью национальной военной мощи», представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в космосе и попирает международный консенсус в отношении мирного использования космического пространства, сказала Мао, отметив, что это полностью отражает амбиции США по расширению его вооруженных сил в космическом пространстве и стремлении к господству в космическом пространстве.

Мао призвала США уважать общие опасения международного сообщества и немедленно прекратить поведение, которое наносит ущерб космической безопасности, взять на себя должную ответственность и прекратить препятствовать переговорам по юридическому документу, регулирующему контроль над вооружениями в космосе.