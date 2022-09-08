Москва, 8 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить безопасность президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре на острове Бали. Об этом индонезийский посол сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью РИА Новости.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Хосе Таварес

«Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь глав государств, которые планируют принять участие», — заявил Хосе Таварес.

Как сообщало ИА REGNUM, формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 пока не определён. Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября 2022 года.

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