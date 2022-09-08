Элиста, 8 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропорт Элисты продлён Росавиацией до 03:45 мск 16 сентября, сообщила пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Ведомство уточняет, что временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение на полёты для 11 российских аэропортов действует с 24 февраля.