Москва, , 10:01 — REGNUM Границу России за сутки (7 сентября) пересекли более 15,5 тысячи жителей Донбасса и территории бывшей УССР. Об этом 8 сентября информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан ДНР», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию России периодически прибывают жители Донбасса и бывшей УССР.

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