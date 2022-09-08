Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Запрос Россией заседания по проблеме поставок военного оружия киевскому режиму «обрадовал» западных дипломатов в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Цитата из м/ф «Мой сосед Тоторо». реж Хаяо Миядзаки. 1988. Япония Радость

Дипломат напомнил, сославшись на постпреда РФ при ООН Василия Небензю, что российская сторона обратилась с запросом провести до конца недели заседание Совбеза ООН «по проблеме угрозы миру и безопасности, которую создают поставки западными странами оружия и боеприпасов Киеву».

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — иронично отметил Полянский в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в ходе заседания в Совете Безопасности ООН, которое проводилось по инициативе США и Албании, постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в создании «фильтрационных лагерей». В свою очередь Василий Небензя назвал обвинения Вашингтона не совпадающими с реальной статистикой и фактами.

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