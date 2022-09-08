Триполи, , 10:10 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности к продолжению гражданской войны в Ливии. Как сообщает Fawasel, с таким заявлением Хафтар выступил в ходе визита к месту дислокации бригады «Тарик бин Зияд», которая участвует в военных учениях.

Халифа Хафтар Https://t.co/MSj0qIAeqC

Выступая перед военными Хафтар подчеркнул, что война в Ливии ещё не закончена и необходимо готовиться к новым сражениям против правительства в Триполи, которое опирается на радикальных исламистов.

«Мы должны быть готовыми очистить нашу страну от этих «микробов», которые её терзают. Мы полны решимости продолжать войну с терроризмом», — заявил Халифа Хафтар.