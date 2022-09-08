Владивосток, , 09:59 — REGNUM Доля китайского юаня в международных российских резервах будет увеличиваться. Об этом 8 сентября заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава российского Минфина, страны, как правило, формируют резервы в валютах тех государств, с которыми ведут торговлю, и Россия в данный момент увеличивает объёмы торговли с Китаем, в результате чего «безусловно, роль юаня в резервах будет также расти».

«Поэтому в нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы, и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран», — сказал Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевым партнёром России неизбежно будет Китай, влияние американского доллара на российскую экономику уменьшится в пользу рубля и юаня.