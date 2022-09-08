Стерлитамак, Башкирия, 8 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Еще 54 обманутым дольщикам выдали ключи от квартир в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Adm44.ru Дом, возведённый по договору долевого строительства

Сообщается, что в Стерлитамаке для 54 семей закончились годы томительного ожидания собственного жилья.

Отмечается, что ключи от квартир были вручены обманутым дольщикам, которые пострадали от недобросовестных застройщиков ООО «Башстрой» и ООО «Башхимремонт».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что на завершение данного объекта из регионального бюджета было выделено 117 млн рублей. 29 августа на совещании в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров поручил передать ключи обманутым дольщикам этих застройщиков.

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