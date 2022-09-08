Сеул, 8 сентября 2022, 09:55 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил города Пхохан и Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, наиболее пострадавшие от тайфуна «Хиннамнор», особыми зонами бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Сообщается, что данное решение было принято после того, как 7 сентября глава государства посетил данные города.
Юн Сок Ёль встретился с жителями пострадавших регионов и пообещал сделать всё возможное для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
Южнокорейский лидер поблагодарил население, прессу и сотрудников аварийно-спасательных служб за сотрудничество и помощь в минимизации ущерба. Он также сообщил о том, что из фонда правительства будет выделено 50 млрд вон (~$36 млн) на восстановительные работы.
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