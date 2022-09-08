Сеул, 8 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил города Пхохан и Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, наиболее пострадавшие от тайфуна «Хиннамнор», особыми зонами бедствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Сообщается, что данное решение было принято после того, как 7 сентября глава государства посетил данные города.

Юн Сок Ёль встретился с жителями пострадавших регионов и пообещал сделать всё возможное для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Южнокорейский лидер поблагодарил население, прессу и сотрудников аварийно-спасательных служб за сотрудничество и помощь в минимизации ущерба. Он также сообщил о том, что из фонда правительства будет выделено 50 млрд вон (~$36 млн) на восстановительные работы.