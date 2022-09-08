Пекин, 8 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Китай будет укреплять сотрудничество с Россией и работать вместе с другими членами международного сообщества, чтобы способствовать многополярности мира, заявили китайские эксперты на фоне проходящего во Владивостоке 7-го Восточного экономического форума (ВЭФ), в то время как Россия резко раскритиковала западные санкции против нее в связи со спецоперацией, сообщает 7 сентября газета Global Times.

ИА REGNUM ВЭФ

Президент России Владимир Путин заявил 7 сентября на форуме, что Запад терпит неудачу, а будущее — за Азией. Западные страны причиняют вред всем, включая свой собственный народ, в попытке сохранить глобальное господство, которое ускользает из их рук, отметил Путин. Он также заявил, что усилия по изоляции России оказались тщетными на фоне разворота в сторону Азии.

Разворачивающийся глобальный экономический кризис был спровоцирован западными элитами, которые не хотят или даже не могут признать объективные факты глобальных изменений, заявил президент России. Лидеры США и их союзники стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок, заставляя всех жить по правилам, которые они придумали и которые они регулярно нарушают и постоянно меняют в зависимости от ситуации, отметил президент России.

Столкнувшись с противодействием со стороны стран, которые не хотят подчиняться их воле, США и их союзники «набрасываются» и принимают недальновидные решения, которые вредят не только инакомыслящим, но и их собственным народам, заявил Путин, имея в виду растущую отстраненность западных элит от простых людей. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу также принял участие в пленарном заседании ВЭФ.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй заявил Global Times, что в условиях огромных последствий, вызванных санкциями и стратегией соперничества крупных держав, запущенной США и их западными союзниками, необходимость и важность китайско-российского сотрудничества возрастает. Двум странам придется работать вместе, чтобы защитить и реформировать международный порядок, в то время как США пытаются разрушить и перестроить его в угоду своей гегемонии.

Пекинский эксперт по международным отношениям, пожелавший остаться неназванным, сказал, что США недовольны нынешним международным порядком и глобализацией, поскольку вашингтонские элиты считают, что нынешний порядок выгоден только растущим державам, особенно Китаю, и при этом ослабляют гегемонию США, поэтому они используют региональные проблемы, такие как кризис на территории бывшей УССР и Тайвань с целью создания напряженности, чтобы мобилизовать своих союзников на службу стратегии США по сдерживанию Китая и России. Но они недооценивают стойкость и силу своих конкурентов.

«Что еще более важно, они игнорируют ущерб, нанесенный людям по всему миру, такой как ужасный энергетический и продовольственный кризис, так что это заставляет все больше и больше стран осознавать опасность, неопределенность и риск порядка, в котором доминируют США, или однополярного мира. И именно поэтому тема ВЭФ в этом году — «На пути к многополярному миру» отражает консенсус, разделяемый все большим количеством стран по всему миру», — отметил анонимный эксперт.

Путин заявил, что Россия отказывается от использования доллара США и британского фунта, поскольку США подорвали основы мировой экономической системы и, таким образом, обе валюты потеряли доверие. Российский производитель природного газа «Газпром» и китайская нефтяная компания CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях за поставки газа в Китай. Мьянма также объявила в среду, что закупает российские нефтепродукты в рублях. Эксперты заявили, что этот шаг российских и китайских энергетических компаний, когда он будет полностью реализован, выведет значительную часть международной торговли энергоносителями из международной платежной системы, основанной на долларах.

Кроме того, в нынешних условиях, когда страны «Большой семерки» (G7) пытаются ограничить цены на экспорт российской нефти и временный сдвиг в мировом энергобалансе в сторону ископаемого топлива, импорт российских энергоносителей в Китай будет расти, считает доцент Китайского нефтяного университета Цзинь Лэй, о чем и сообщил Global Times

Китай является главным инвестором и крупнейшим торговым партнером российского Дальнего Востока. В 2021 году товарооборот с регионом вырос на 28% до $14 млрд, а 54 проекта с китайскими инвестициями на общую сумму $14,7 млрд были использованы в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве или секторах, связанных с арктическим морским путем.

Китайский предприниматель, участвующий в форуме Алекс Цао сказал, что ВЭФ объединяет руководителей почти всех крупных российских фирм и является важной платформой для развития деловых связей с его компанией. По словам Цао, в связи с расширением финансового сотрудничества между Китаем и Россией в нынешних условиях, он намерен заключить ряд финансовых соглашений с российскими банками, чтобы стимулировать развитие своей компании, которая работает в сельскохозяйственном секторе.

В последние месяцы в двустороннем финансовом сотрудничестве наметился прогресс, поскольку использование китайских юаней в России продолжает расширяться. Крупные российские компании, включая крупнейшую в России золотодобывающую компанию ПАО «Полюс» и российскую алюминиевую компанию «Русал», выпустили облигации, деноминированные в юанях, на российском рынке, поскольку российские игроки рынка рассматривают юань в качестве альтернативы доллару США и евро.

Торговля Китая с Россией выросла на 31,4% в годовом исчислении с января по август до $117,2 млрд в долларовом выражении, показали данные Главного таможенного управления Китая. Импорт Китая из России за этот период вырос на 50,7% и достиг $72,95 млрд. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ, что товарооборот между двумя странами, как ожидается, достигнет рекордного уровня в $170 млрд к концу года, что соответствует заявленной цели увеличения товарооборота до $200 млрд к 2024 году.

Российский министр добавил, что эти цифры являются подтверждением совместной работы России и Китая по многим направлениям, включая решение экспортно-импортных проблем и обеспечение бесперебойных поставок товаров и беспрепятственного перемещения товаров через пограничные пункты пропуска, несмотря на действующие ограничения из-за COVID.

Директор компании Erenhot Haotian Agriculture Co., расположенной в городе Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая Сунь Чжэньбо сказал, что пандемия создала беспрецедентные трудности для трансграничной торговли зерном. По словам Суня, многие торговцы отказались от сухопутного железнодорожного торгового маршрута из-за неопределенности в текущих условиях, и в результате численность населения небольшого приграничного города сократилась на четверть.

Давление западных санкций вынудило Россию активизировать свои усилия по запуску новых фабрик и предприятий, заявил исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин. Совместные проекты в сфере производства новых заводов и предприятий являются одними из важнейших направлений, отметил он.

Представитель Министерства иностранных дел России сообщил, что Россия и Китай изучают 79 сделок, общая сумма которых может составить $160 мдож Чиновник сказал, что Россия приветствует инвестиции из Китая, в отличие от США, которые относятся к таким инвестициям с сомнением и враждебностью. В рамках ВЭФ было подписано более 150 сделок на сумму 1,53 трлн рублей. Китай направил на форум самую многочисленную делегацию — 205 представителей.