Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» продлен до 03:45 мск 16 сентября. Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба Росавиации.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Помимо аэропорта «Платов», закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты для 11 аэропортов юга и центра России действует с 24 февраля.