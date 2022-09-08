Биробиджан, 8 сентября 2022, 09:55 — REGNUM Все школы Биробиджана 8 сентября получили сообщения о минировании. Идёт эвакуация персонала и детей, сообщил телеграм-канал мэрии города.
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О письмах с угрозами теракта спецслужбы уведомили сотрудники учреждений образования. В школах начали работу взрывотехники и кинологи.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в учреждениях образования и здравоохранения Ижевска прошла волна эвакуаций из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Людей также выводили из зданий торговых центров.