Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге утром 8 сентября начались памятно-траурные акции и мероприятия, посвященные 81-й годовщине начала ленинградской блокады. В этот день установлен День памяти жертв блокады Ленинграда.

Памятный знак «Дни блокады» Дарья Драй © ИА REGNUM

Утром 8 сентября жители и гости Петербурга пришли к Невскому проспекту, где на доме 14 установлена мемориальная доска «Героизму и мужеству ленинградцев». Участники акции возложили цветы к табличке, где воссоздана предупреждающая надпись блокадной поры: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».

Ленинградцы закрашивают надпись на стене дома, предупреждающую об артобстрелах, после окончательного освобождения города от вражеской блокады. 1944 г

О Великой Отечественной войне напоминают и другие её следы. В частности, выбоины на колоннах Исаакиевского собора, оставшиеся от осколков вражеских бомб и снарядов.

Ранее политики Петербурга напомнили о Дне памяти жертв блокады Ленинграда.

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