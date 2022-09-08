Москва, , 09:51 — REGNUM В России телефонные мошенники начали изощренно мстить тем гражданам, которые не поддаются на их уловки и пытаются разыгрывать злоумышленников, пишут 8 сентября «Известия» со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По его словам, телефонные номера таких догадливых людей мошенниками стали использовать в качестве подменных при обзвонах других граждан РФ.

А позже «шутникам» начинают звонить жертвы мошенников с требованиями вернуть деньги. Эксперт рекомендует гражданам при подозрительном телефонном звонке не общаться, а сразу же прервать разговор.

ИА REGNUM сообщало, распознать телефонных мошенников можно с помощью бдительности и при помощи специальных приложений для смартфонов.

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