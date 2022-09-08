Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Более 1 тыс. светильников на 653 опорах будут освещать Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

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Получать энергию светильники будут от 14 комплектных трансформаторных подстанций. Работы по подключению освещения уже завершены, они позволили выдать мощность в объеме 360 кВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие заключительного участка ЕКАД состоится 8 сентября. Участие в мероприятии по видеосвязи примет президент России Владимир Путин.

Отметим, финальный участок автодороги начали строить в 2019 году. Стоимость работ оценили в 8,4 млрд рублей.