Энергодар, Украина, 8 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. На данный момент повреждённые в результате ударов киевских боевиков линии подачи энергии на Запорожской АЭС не удаётся восстановить. Об этом 8 сентября рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«После нанесения ударов ВСУ они (резервные линии подачи энергии на ЗАЭС — ред.) на данный момент находятся в неработоспособном состоянии. Аварийные бригады сейчас частично восстановили уже некоторые участки ЛЭП, но предстоит очень большая работа. Потому как огневое поражение было очень серьёзным», — приводит его слова ТАСС.

Также Волга уточнил, что рассчитывает на то, что это удастся сделать в течение ближайшего времени, после чего АЭС начнёт функционировать в нормальном, стабильном и безопасном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что рассчитывает обсудить с российской и киевской сторонами план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС не позже, чем через две недели.