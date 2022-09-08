Иркутск, 8 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. По случаю Всероссийского дня трезвости, отмечаемого 11 сентября, в Иркутской области введено ограничение розничной продажи алкоголя. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, продажа алкогольной продукции будет ограничена с 08:00 до 23:00 местного времени.

AgencjaAIAC Алкоголь

Служба потребительского рынка и лицензирования региона информирует, что продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических — от 100 до 300 тыс. рублей.

В этот день с 08:00 до 23:00 служба потребительского рынка и лицензирования также будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, по случаю празднования 85-летия Иркутской области, также введено ограничение розничной продажи алкоголя.

Читайте также: День рождения Приангарья будет безалкогольным