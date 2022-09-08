Пенза, , 10:14 — REGNUM На территории Пензенской области за восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 231 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По официальным данным, в дорожных авариях с участием пешеходов с января по август в Пензенской области погибли 24 человека, еще 217 получили ранения различной степени тяжести.

Среди наиболее распространенных причин ДТП — внезапное появление пешеходов на проезжей части перед близко движущимся транспортным средством, переход проезжей части в неустановленном месте, нахождение на проезжей части без цели перехода. Также существенную роль в безопасности пешеходов играют в темное время суток световозвращающие элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 10 августа водитель автомобиля «Лада Приора» с регистрационным знаком Воронежской области совершил наезд на стоящий на обочине полуприцеп грузовой автомашины «МАЗ» с челябинским регистрационным номером. В результате водитель и пассажир легковушки скончались.

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