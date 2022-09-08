Липецк, 8 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Ограничения на полёты для международного аэропорта «Липецк» продлены решением Росавиации до 16 сентября, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Липецка, как и аэропорты соседних Воронежа, Курска и Белгорода остаётся закрытым с 24 февраля.