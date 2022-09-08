Рабат, , 09:51 — REGNUM Власти Марокко объявили о своем согласии принять специального посланника Алжира, который передаст королю Марокко Мохаммеду VI приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом 8 сентября сообщает газета Al-Shoruk со ссылкой на заявление МИД Марокко.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В качестве посланника в Марокко прибудет министр юстиции Алжира Абдеррашид Табби.

«В рамках подготовки к предстоящему саммиту ЛАГ, который состоится в Алжире 1 ноября 2022 года, алжирские власти приняли решение направить ряд послов в арабские столицы с приглашениями всем лидеров государств-членов ЛАГ. В этом контексте министр юстиции Алжира будет принят в Марокко», — говорится в заявлении МИД Марокко.