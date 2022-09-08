Курск, 8 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщила пресс-служба Росавиации 8 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен», — говорится в сообщении.

Всего ограничения касаются 11 российских аэропортов — помимо курского, это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты действует с 24 февраля.