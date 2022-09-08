Москва, , 09:42 — REGNUM Обнародованы кадры боевой работы расчётов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе спецоперации на территории б. УССР. Видео опубликовано в телеграм-канале Министерства обороны России.

Выставка боевой техники: зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ» Алексей Суконкин © ИА REGNUM

«В зоне проведения специальной военной операции ЗРК «Оса-АКМ» круглосуточно несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне позиций российских войск», — отметили в ведомстве.

Как рассказал заместитель командира зенитного ракетного полка Никита, особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с беспилотными летательными аппаратами как промышленного производства, так и кустарного.

«От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитный ракетный расчет успешно выполняет задачу», — подчеркнул замкомандира.

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В Минобороны напомнили, что зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для противовоздушной обороны соединений и частей сухопутных войск во всех видах боевых действий от ударов самолётов, вертолётов, крылатых ракет, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и других средств воздушного нападения, действующих на средних, малых и предельно малых высотах в сложной воздушной обстановке.