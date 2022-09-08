Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Крокодил по имени Гоша в аквариуме торгового комплекса «Старая деревня» в Санкт-Петербурге возмутил горожанку и стал причиной проверки регионального управления Росприроднадзора, сообщили 8 сентября в пресс-службе ведомства.

rpn. gov.ru Крокодиловый кайман Гоша в ТК «Старая деревня»

Внимание на крокодилового каймана в террариуме на третьем этаже ТК обратила посетительница и обратилась в надзорные органы. В ведомстве отметили, что выяснят, когда было приобретено пресмыкающееся, которое находится в перечне запрещенных к содержанию в условиях неволи, если оно приобретено после 1 января 2020 года.

«Использование юридическим лицом животного, запрещенного к содержанию в условиях неволи, свидетельствует о возможном несоблюдении требований действующего законодательства», — заметили в пресс-службе.

Для предотвращения возможного нарушения природоохранного законодательства в адрес ООО «Новая деревня», владеющего крокодиловым кайманом, внесено предостережение.

«Исполнение предостережения находится на контроле госинспекторов управления», — добавили в ведомстве.

В свою очередь в самом ТК отметили, что крокодила зовут Гоша и ему 20 лет. Родом он из Гайаны, северо-восточного побережья Южной Америки. Гоша живет в террариуме общим объемом около 1000 л, в котором поддерживается температурный режим 25-35 градусов при температуре воды 22-25 градусов. А также есть освещение, содержащее в спектре мягкий ультрафиолет с длиной волны 290-320 нм (ультрафиолетовое излучение зоны В).