Махачкала, 8 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Дагестане в память о погибших при исполнении своего воинского долга земляках устанавливают мемориальные доски. В Табасаранском районе на днях были открыты такие доски на зданиях 18 школ. Эту инициативу одобрил глава республики Сергей Меликов, подчеркнув, что подвиги военнослужащих, отдавших жизнь за интересы России, должны быть увековечены, чтобы у молодежи был перед глазами пример проявления патриотизма.

Defence.ru Орден Мужества

«На стенах 18 школ в Табасаранском районе появились мемориальные доски погибшим на [территории б. УССР] военнослужащим. Правильная инициатива! Каждый школьник должен знать о подвигах своих земляков, которые сражались за интересы Родины, за свой дом, за мир!» — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он назвал эту инициативу правильной, так как именно в школе будущие герои «узнавали цену дружбы и мужского слова, здесь стали теми, кем сегодня гордится вся страна».

Как сообщили в администрации Табасаранского района, с начала сентября были открыты мемориальные доски в Хучниском лицее №1 Сулейманову Мевлану Низамиевичу, Самурханову Наврузбегу Самурхановичу и Абдуризаеву Магомеду Магомедризаевичу, погибшим при исполнении служебного долга на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Все трое посмертно награждены орденами Мужества. В Тинитской школе были открыты мемориальные доски Шихали Шихалиеву, Курбану Уруджеву, Замиру Алисултанову, Найбулле Шихалиеву, погибшим при исполнении воинского долга и также награжденным орденами Мужества.