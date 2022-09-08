Джакарта, 8 сентября 2022, 09:40 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес не уверен, что Москва пойдет на введение потолка цен на нефть. Об этом индонезийский посол заявил на полях ВЭФ, который проходит 5–8 сентября во Владивостоке.
«Мы слышали об идее введения потолка цен. Не знаю, примет ли Россия такое предложение, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае это не сработает», — заявил посол Индонезии в России.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5–8 сентября 2022 года на острове Русском во Владивостоке. Форум призван стимулировать иностранные инвестиции на Дальний Восток и развивать сотрудничество в сфере экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.