Джакарта, 8 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Посол Индонезии в России Хосе Таварес не уверен, что Москва пойдет на введение потолка цен на нефть. Об этом индонезийский посол заявил на полях ВЭФ, который проходит 5–8 сентября во Владивостоке, в интервью РИА Новости.

kemlu.go.id Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Хосе Таварес

«Мы слышали об идее введения потолка цен. Не знаю, примет ли Россия такое предложение, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае это не сработает», — заявил посол Индонезии в России.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5–8 сентября 2022 года на острове Русском во Владивостоке. Форум призван стимулировать иностранные инвестиции на Дальний Восток и развивать сотрудничество в сфере экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.