Москва, , 09:39 — REGNUM Законопроект, который устанавливает новое основание прекращения уголовного дела (в связи с истечением 12 месяцев производства предварительного расследования с момента истечения срока давности уголовного преследования), разместил 5 сентября на портале проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы Минюст РФ.

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В законопроекте предлагается дополнить статью 24 «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ новым основанием для его прекращения.

При этом, как считает Конституционный суд, по предлагаемому основанию не будет необходимым согласие подозреваемого или обвиняемого на прекращение уголовного дела. Помимо этого, в законопроекте предусмотрена возможность обжалования постановления о прекращении уголовного дела по такому основанию.

Также в пояснительной записке к документу говорится, что в данный момент УПК РФ запрещает прекращение уголовного преследования по истечению срока давности в случае, когда подозреваемый или обвиняемый возражает против этого, при этом не закрепляются какие-либо предельные сроки допустимого продолжения расследования. Предлагаемый законопроект призван устранить такой пробел.

Кроме того, уточняется, что в Минюсте РФ надеются, что принятие указанного законопроекта будет способствовать повышению гарантии защиты подвергающихся уголовному преследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в России вступил в силу закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.