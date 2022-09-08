Белгород, 8 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. На подстанции «Южная» в Белгороде, где ночью 8 сентября произошла авария, устранена причина замыкания, сообщил в своём канале в Telegram заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.

Телеграм-канал Константин Полежаева Подстанция «Южная» в Белгороде после аварии

На месте с представителями Ростехнадзора, Белгородэнерго и другими службами прошло оперативное совещание регионального штаба. По данным специалистов, отключение электроэнергии произошло в результате короткого замыкания и выброса трансформаторного масла.

«В настоящий момент аварийные бригады устранили причину замыкания. Ведётся пуско-наладка, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объёме. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства», — уточнил Константин Полежаев.

Как сообщало ИА REGNUM, социально значимые объекты Белгорода, попавшие в зону отключения, к утру были оперативно переведены на работу от резервных схем.