Тбилиси, 8 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Решение парламента Грузии преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили и принять закон о расширении мер слежки за подозреваемыми не соответствует принятым в Европе стандартам. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, распространённом пресс-службой диппредставительства.

За спиной США

Дипломаты отреагировали на принятый парламентом 7 сентября закон. Для преодоления вето нужно было 76 голосов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 79.

«Этот закон отдаляет Грузию от европейской интеграции, а не к ней», — заявили в американском посольстве.

Авторы обращения отметили, что Венецианская комиссия рекомендовала не принимать законопроект. Также против были «западные партнёры».

Напомним, законопроект о слежке предполагает, что продлевать время негласного наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Кроме того, он увеличивает на 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка. В «Мечте» отмечают, что новый закон соответствует законам в странах ЕС.