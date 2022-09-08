Москва, 8 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, Росавиация продлила режим временного ограничения полётов на юге и в центре России до 16 сентября, сообщается на сайте ведомства.

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Временно ограничены авиаперелёты в 11 российских аэропортов: Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Отмечается, что остальные аэропорты в России работают штатно. Гражданам рекомендовано уточнять изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний.

ИА REGNUM сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация продлевала режим ограничений на выполнение полётов до 10 сентября.

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