Барнаул, 8 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в годовщину гибели Героя России Евгения Зиничева, сотрудники ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю собрались на аллее «Памяти и Славы» в Барнауле. В памятном митинге принял участие личный состав Главного управления, ветераны, сообщает телеграм-канал ведомства.

МЧС Барнаул почтил память Героя России Евгения Зиничева

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров в своей речи подчеркнул: «Сегодня мы собрались, чтобы почтить память бывшего главы МЧС России. Можно с уверенностью сказать, что все задачи, поставленные Евгением Николаевичем, продолжают свою жизнь и реализовываются. Без сомнения, год назад наш министр поступил как настоящий профессионал, как верный гражданин своей страны и, выполняя свой долг до конца, отдал жизнь за человека».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2021 года — в Норильске Красноярского края во время учений по защите Арктической зоны от ЧС погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он получил смертельные травмы, когда попытался спасти режиссёра Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в областной столице открылась фотовыставка посвященная Герою России.

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