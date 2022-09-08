Афины , , 09:51 — REGNUM Серьёзный конфликт может произойти между Грецией и Турцией из-за «подстрекательских заявлений», сделанных турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации вокруг островов в Эгейском море. Об этом греческий министр иностранных дел Никос Дендиас рассказал в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает 8 сентября РИА Новости.

Эгейское море Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

5 сентября Дендиас направил письма, в которых указал на «последнюю серию подстрекательских заявлений» Эрдогана. В них утверждается, что Греция оккупировала острова в Эгейском море, и ей придётся дорого за это заплатить.

«Эти публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированы, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ», — подчеркнул греческий министр.

Он отметил откровенно угрожающий характер и тон заявлений, их «крайне агрессивную риторику» и добавил, что вместе с тем резко участились случаи нарушения суверенитета Греции в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье.

По мнению Дендиаса, власти Турции демонстрируют подготовленность к будущей агрессии — оправданной акции со стороны Анкары. Такое поведение Турции в отношении Греции всё международное сообщество должно осудить, считает он.

Такое же письмо направлено генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить его как официальный документ Генассамблеи ООН.

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