Пермь, , 09:34 — REGNUM Объявлен аукцион на изготовление сувенирной банкноты в честь 300-летия Перми. Заказчиком выступила администрация столицы Пермского края. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 1,4 млн рублей. Подарочные купюры исполнитель контракта должен выпустить тиражом 10 тыс. штук. Их отпечатают в период с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. Согласно техзаданию, в изготовлении купюр используют специальную бумагу — с водяными знаками и защитными волокнами.

Размер купюры составит будет 150 мм на 65 мм. Банкноты будут с надписями «1723», «2023», «Пермь», «300 лет». Заказчик рекомендует при создании эскиза использовать изображения объектов культурного наследия, памятник Татищеву, герб Перми, современные виды Перми.