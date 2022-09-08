Париж, , 09:34 — REGNUM Французские парламентарии захотели узнать, какие конкретно суммы тратит Франция на опосредованное участие в продолжающемся на территории б. УССР конфликте. С просьбой предоставить исчерпывающую информацию по этому вопросу к ответственному министру-делегату обратился депутат Национального собрания Франции Филип Лоттьо.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В обращении, на которое ссылается RT , политик указал, что с февраля 2022 года Франция оказывает Киеву «военную, материальную, финансовую и гуманитарную поддержку», о чём регулярно сообщает правительство страны. При этом, по его словам, деталей о размере этой военной помощи никто не предоставляет.

Говоря о помощи киевскому режиму со стороны Парижа, парламентарий также указал, что по состоянию на май 2022 года прямая помощь Франции выросла до $2 млрд, к которым следует добавить банковские кредиты и гарантии. Кроме того, дополнительной статьёй расходов государственных средств стал приём беженцев с территории б. УССР, число которых по состоянию на август 2022 года «достигло 100 тыс. человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Польши призвали Францию ускорить поставки оружия киевскому режиму. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже также попросил главу Пятой республики увеличить финансовую поддержку для Киева.

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