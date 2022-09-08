Воронеж, 8 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты в международный аэропорт «Воронеж» снова продлён решением Росавиации, сообщили в ведомстве 8 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Запрет на полёты для аэропорта Воронежа и ещё десяти российских городов продлили до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, временные ограничения полётов для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты действуют с 24 февраля. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.