Ульяновск, , 09:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжается снижение численности населения. По итогам полугодия число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Убыль населения Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным статистиков, численность постоянного населения Ульяновской области на 1 июля 2022 года составляла 1198,3 тыс. человек, сократившись с начала года на 5,7 тыс. человек. Снижение составило 0,5%.

«Сокращение численности населения происходило из-за продолжающегося процесса естественной и миграционной убыли населения», — поясняют в ведомстве.

В первом полугодии 2022 года в Ульяновской области родились 4458 детей, что на 406 меньше к соответствующему прошлогоднему периоду. Рождаемость снизилась на 8,3%.

Умерли в январе–июне 2022 года 9664 жителей области. Это на 867 человек меньше, чем было в январе–июне прошлого года, смертность сократилась на 8,2%.

За указанный период число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза, как и в первом полугодии 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области с начала года численность избирателей снизилась на 6,1 тыс. человек, за год — на 14 тыс. граждан. По последним данным (на 1 июля 2022 года), в региональный регистр включены 959 824 избирателя.

Подробнее: Численность ульяновских избирателей сократилась за год на 14 тыс. человек