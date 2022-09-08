Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге вступил в силу приговор бывшему главк отдела правового обеспечения распорядительной дирекции мингосимущества Свердловской области Максиму Титову. Об этом пишут СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес Октябрьский райсуд ещё 25 августа. Как пишет Накануне. Ru, гражданину вменяли присвоение или растрату в составе группы лиц в особо крупном размере. Суд назначил ему четыре года условно с двухлетним испытательным сроком. 6 сентября приговор вступил в силу.

Суд учёл явку Титова с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию всего преступления, а также изобличению и уголовному преследованию иных соучастников.

Как сообщало ИА REGNUM, коррупционный скандал вокруг свердловского мингосимущества возник в 2017 году. В коррупции заподозрили и теперь уже бывшего министра Алексея Пьянкова.